Дакота Фаннинг высказалась о работе с детьми на съемочной площадке

В новом интервью на премьере сериала «Во всем виновата она» в Нью-Йорке 31-летняя Дакота Фаннинг рассказала о своем подходе к работе с юными актерами на съемочных площадках.
Знаменитость призналась, что всегда старается воспринимать их на равных с остальными коллегами.
«Я отношусь к детям на съемках так же, как и к любому другому актеру. Думаю, именно это я особенно ценила, когда сама была юной. Поэтому я просто стараюсь вести себя со своими молодыми коллегами так, как мне бы хотелось, чтобы взрослые вели себя со мной, когда я была моложе», — объяснила Дакота.
Актриса дебютировала на большом экране в возрасте 7 лет в фильме 2001 года «Я — Сэм», в котором также снимались Шон Пенн и Мишель Пфайффер.
Впоследствии знаменитость успешно продолжила кинокарьеру и снималась в фильмах с такими голливудскими звездами, как Дензел Вашингтон, Том Круз и Бриттани Мерфи. И все это до 12 лет.
Ранее стало известно, что сестры Дакота и Эль Фаннинг впервые снимутся в фильме вместе.