Шварценеггер признался, какой фильм со своим участием он хотел бы переснять

В оригинальном фильме, снятом Полом Майклом Глейзером по мотивам книги Стивена Кинга, действие разворачивается в антиутопическом мире. Сюжет повествует о бывшем капитане, которого арестовывают и вербуют для участия в правительственном игровом шоу «Бегущий человек». Сейчас, почти четыре десятилетия спустя, Глен Пауэлл представляет свой собственный взгляд на главного героя и его историю. Однако актер признался, что, прежде чем подписать контракт, он чувствовал необходимость получить благословение Шварценеггера. Что он и сделал.