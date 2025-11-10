Шварценеггер признался, какой фильм со своим участием он хотел бы переснять

Недавно 78-летний Арнольд Шварценеггер встретился с актером Гленом Пауэллом и режиссером Эдгаром Райтом на премьере киноленты «Бегущий человек». Эта картина является ремейком одноименного боевика 1987 года со Шварценеггером в главной роли.
«Единственный фильм из всех своих фильмов, который я всегда хотел переснять — это “Бегущий человек”, — признался Арнольд. — Так вот, ваша новая картина действительно превзошла все ожидания и сделала именно это. Экшн был невероятным и креативным».
В оригинальном фильме, снятом Полом Майклом Глейзером по мотивам книги Стивена Кинга, действие разворачивается в антиутопическом мире. Сюжет повествует о бывшем капитане, которого арестовывают и вербуют для участия в правительственном игровом шоу «Бегущий человек». Сейчас, почти четыре десятилетия спустя, Глен Пауэлл представляет свой собственный взгляд на главного героя и его историю. Однако актер признался, что, прежде чем подписать контракт, он чувствовал необходимость получить благословение Шварценеггера. Что он и сделал.
Не так давно в интервью Пауэлл рассказал, что они с Райтом действительно общались с Арнольдом по FaceTime.
«Его сын, Патрик Шварценеггер, — мой большой друг, и я спросил у Патрика, могу ли я поговорить с Арнольдом, ведь это было так важно для меня», — признался Глен Пауэлл.