Беременная Агата Муцениеце устроила новую фотосессию и поделилась результатом в личном блоге. 36-летняя актриса примерила несколько образов, которые подчеркнули ее живот. Она надела нижнее белье телесного цвета и сверху накинула белоснежную шубу.
Звезда «Закрытой школы» собрала длинные волосы в пучок и сделала легкий макияж. Также она позировала перед камерой в светло-голубых свободных джинсах и телесном лифе. Для этого образа Муцениеце распустила волосы и завила их в локоны.
Актриса держала в руках газету, на которой было написано: baby is coming soon («скоро родится ребенок»).
«Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за все — жизнь!» — подписала снимки звезда.
Агата Муцениеце ждет ребенка от своего мужа, музыканта Петра Дранги. У пары должна родиться дочка. Звезды начали выходить вместе в свет в конце 2024-го, а летом 2025-го они объявили о том, что готовятся стать родителями и планируют пожениться. Их свадьба состоялась 25 августа.
Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, от которого у нее есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Актеры развелись в 2020 году и не смогли сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги до сих пор решают споры в суде. Прилучный в 2022-м женился на Зепюр Брутян, с которой сегодня воспитывает двухлетнего сына.
Ранее Муцениеце отреагировала на слухи о том, что у нее накладной живот.