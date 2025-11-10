Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная Агата Муцениеце снялась в нижнем белье и шубе

Актриса показала свою фигуру на последних неделях беременности

Беременная Агата Муцениеце устроила новую фотосессию и поделилась результатом в личном блоге. 36-летняя актриса примерила несколько образов, которые подчеркнули ее живот. Она надела нижнее белье телесного цвета и сверху накинула белоснежную шубу.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Звезда «Закрытой школы» собрала длинные волосы в пучок и сделала легкий макияж. Также она позировала перед камерой в светло-голубых свободных джинсах и телесном лифе. Для этого образа Муцениеце распустила волосы и завила их в локоны.

Актриса держала в руках газету, на которой было написано: baby is coming soon («скоро родится ребенок»).

«Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой, спасибо за все — жизнь!» — подписала снимки звезда.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Агата Муцениеце ждет ребенка от своего мужа, музыканта Петра Дранги. У пары должна родиться дочка. Звезды начали выходить вместе в свет в конце 2024-го, а летом 2025-го они объявили о том, что готовятся стать родителями и планируют пожениться. Их свадьба состоялась 25 августа.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, от которого у нее есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Актеры развелись в 2020 году и не смогли сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги до сих пор решают споры в суде. Прилучный в 2022-м женился на Зепюр Брутян, с которой сегодня воспитывает двухлетнего сына.

Ранее Муцениеце отреагировала на слухи о том, что у нее накладной живот. 