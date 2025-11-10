Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, от которого у нее есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Актеры развелись в 2020 году и не смогли сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги до сих пор решают споры в суде. Прилучный в 2022-м женился на Зепюр Брутян, с которой сегодня воспитывает двухлетнего сына.