Орландо Блума раскритиковали за «насмешку» над Кэти Пэрри

Актер Орландо Блум снялся с нарядившейся Кэти Пэрри актрисой

Актер Орландо Блум оказался в центре скандала на фоне расставания с Кэти Перри. Об этом сообщает Metro.

Рэйчел Мэттьюз и Орландо Блум / фото: соцсети
Рэйчел Мэттьюз и Орландо Блум / фото: соцсети

Причиной скандала стало опубликованное Блум фото с актрисой Рэйчел Мэттьюз, посвященное празднованию Хеллоуина. Мэттьюз оделась как бывшая невеста Блума Кэти Перри во время космической миссии Blue Origin. Актриса также спародировала, как певица целовала землю после приземления.

Поклонники посчитали публикацию Блума неуважительной. Они заявили, что звезде следует «вести себя более достойно» после расставания. Фанаты напомнили, что Перри не просто его «бывшая», а мать его ребенка.

Некоторые пользователи сети заподозрили роман между Блумом и Мэттьюз.

«Даже если это не его девушка, это все равно подло — позировать для фотографии с кем-то, кто одет как твоя бывшая», — заявил комментатор на платформе Reddit.

Ранее Кэти Перри намекнула на причину развода с Орландо Блумом.