Эксперт Лемешева: «Бриллиантовая бабочка» подтолкнет кинематограф к развитию

«Его команда вынуждена была изменить подход к составлению программы и в итоге подарила возможность всем нам открыть для себя не просто новые лица, но новые кинематографии: Нигерия, Камерун, Малайзия, Сингапур, Македония, Венесуэла, Аргентина… Причем все они яркие, самобытные, ни на что не похожие. И это прекрасно, особенно для тех, кто посвятил себя этому искусству и занимается его изучением», — обратила внимание член экспертного совета кинопремии, подчеркнув, что «Бриллиантовая бабочка» выводит этот принцип на совершенно новый уровень.