Эксперт Лемешева: «Бриллиантовая бабочка» подтолкнет кинематограф к развитию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кинопремия «Бриллиантовая бабочка» сулит открытие новых имен и перспективу развития кинематографа, этим она будет отличаться от американской кинопремии «Оскар», чьи критерии в последние годы не имеют никакого отношения к художественной ценности и творческому началу. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась главный редактор российского издания «Кинорепортер», член экспертного совета кинопремии Мария Лемешева.
Эксперт отметила, что идея создания премии Евразийской киноакадемии — «во всех смыслах бриллиантовая» и является совершенно необходимой.
«Недаром президент Владимир Путин, поздравляя инициатора “Бриллиантовой бабочки” Никиту Михалкова с 80-летием, отметил, что все его коллеги, главы государств и правительств, которым он лично рассказал о проекте, согласились участвовать с огромной радостью и воодушевлением. И думаю, не стоит даже говорить, какая честь для меня стать членом экспертного совета премии!», — сказала она.
По словам Лемешевой, в основе принципов премии — огромное уважение к истории и культуре каждой страны, ее национальной идентичности.
«Сегодня, когда “Оскар” погряз в требованиях к номинантам, не имеющим никакого отношения к художественной ценности и творческому началу, да и многие престижные фестивальные награды демонстрируют свою явную политизированность, премия, стоящая на ровно противоположных принципах — когда неважно, кто ты и откуда, главное, что и как ты говоришь посредством своих фильмов, — сулит новые имена, художественные открытия и перспективы развития кинематографа», — продолжила она.
Лемешева отметила, что концепция кинопремии во многом зиждется на политике Московского международного кинофестиваля, которой он руководствуется после введения санкций против РФ.
«Его команда вынуждена была изменить подход к составлению программы и в итоге подарила возможность всем нам открыть для себя не просто новые лица, но новые кинематографии: Нигерия, Камерун, Малайзия, Сингапур, Македония, Венесуэла, Аргентина… Причем все они яркие, самобытные, ни на что не похожие. И это прекрасно, особенно для тех, кто посвятил себя этому искусству и занимается его изучением», — обратила внимание член экспертного совета кинопремии, подчеркнув, что «Бриллиантовая бабочка» выводит этот принцип на совершенно новый уровень.
Как напомнила Лемешева, помимо того, что сама статуэтка является настоящим ювелирным раритетом, созданным известным художником Юрием Купером, премия включает весомое материальное вознаграждение лауреатам: главный приз равен эквиваленту в $1 млн.
«Конечно, такая поддержка особо важна для представителей молодых кинематографий. Уже на этапе формирования Евразийской академии и “Бриллиантовой бабочки” чувствуется такой мощный гуманистический заряд, что убеждена: эта премия — вклад в наше общее будущее», — заключила эксперт.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, остальные лауреаты — эквивалент $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях.