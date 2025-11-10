Universal Pictures зарегистрировала в России товарный знак

Как следует из базы Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака Jurassic Park была подана в октябре 2024 года из США, Калифорнии. Знак зарегистрированы по 15 классам (№ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — косметические принадлежности, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, сумки, часы и другие аксессуары, бумажная продукция, предметы интерьера и мебели, кухонная утварь, предметы одежды и продукты питания, и другие.