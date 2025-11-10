Роберт Паттинсон вместе со своей коллегой по фильму «Умри, моя любовь» актрисой Дженнифер Лоуренс дал интервью изданию Vanity Fair.
В процессе беседы Лоуренс спросила, готов ли Паттинсон вернуться к роли Эдварда Каллена в «Сумерках», на что актер ответил: «О да, конечно».
«Мне нравится играть молодых, — добавил Паттинсон. — Я хочу снова сыграть 17-летнего».
В разговоре Паттинсон также признался, что ощущает себя не миллениалом, а зумером (поколение людей, родившихся с 1997 по 2012 год. — Прим. Ред.). По словам 39-летнего актера, это ощущение не связано с возрастом.
Роберт Паттинсон дебютировал в кино в 17 лет. Одним из первых фильмов с участием актера стал «Гарри Поттер и Кубок огня». В 2008 году вышел первый фильм популярной франшизы «Сумерки», где Паттинсон исполнил роль бессмертного вампира Эдварда Каллена, который всегда выглядел семнадцатилетним.