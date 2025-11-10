Дарья Мельникова рассказала, как ее жизнь изменилась благодаря второму мужу Роману Набатову. Актриса призналась, что раньше часто переживала из-за того, что ей не хватало времени на семью, но и от работы отказаться не могла.
Сейчас же звезда «Папиных дочек» старается находить во всем баланс. Она признается, что этому ее научил нынешний муж.
«Мой муж, который вообще привнес в мою жизнь много нового, научил меня искать баланс. Он говорит: “У тебя сейчас есть возможность заняться домом — так наслаждайся этим. Потом будет большой съемочный период, и ты будешь наслаждаться уже им”. Именно благодаря ему я наконец поняла, что жизнь циклична, что разным периодам — разные обязанности и разная ответственность, что можно позволить себе наслаждаться моментом, как бы банально это ни звучало», — рассказала она в интервью журналу «Новый очаг».
По словам 33-летней актрисы, в ее большой семье, которую она называет маленьким государством и хорошо работающим механизмом, царит гармония. Мельникова признается, что бытом в их семье занимается одна она. Впрочем, актрисе нравится следить за порядком в доме.
«Помощников у меня нет, обычно все делаю сама, и мне это нравится — ухаживать за своей квартирой. Это первое собственное жилье, которое я сама спроектировала. И теперь наслаждаюсь даже процессом уборки. Помыть окна, полы, пыль протереть — это медитативные такие штуки. И, возможно, это то самое, чем бы я занялась, если бы у меня был свободный день, — наводила бы порядок в квартире. Или легла бы и смотрела сериалы целый день. Такая редкость — одна дома!» — отметила звезда.
Кроме того, она призывает всех не ждать, когда дети вырастут, а наслаждаться каждым моментом их детства.
«Не надо ждать, когда ребенок уже наконец сядет, наконец пойдет, наконец заговорит, надо не торопить время, а надо попробовать, наоборот, его осознать и замедлить. Не жаждать чего-то другого, не бежать, не сниматься бесперебойно, чтобы быть на плаву, а позволить себе жить так, как нужно сейчас. Потому что вот такая она, жизнь — неровная, получается, вся», — заключила знаменитость.
Напомним, Дарья Мельникова — многодетная мама. Старших сыновей — Артура и Марка — она родила от первого мужа Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ; включен в список террористов и экстремистов). Звезды поженились в 2013 году, а в 2021-м Мельникова рассказала, что развелась с мужем.
В 2024-м актриса сообщила, что во второй раз вышла замуж и в третий раз стала мамой. Мужем и отцом ее дочери стал актер Роман Набатов.
Ранее Дарья Мельникова расплакалась на премьере фильма.