«Помощников у меня нет, обычно все делаю сама, и мне это нравится — ухаживать за своей квартирой. Это первое собственное жилье, которое я сама спроектировала. И теперь наслаждаюсь даже процессом уборки. Помыть окна, полы, пыль протереть — это медитативные такие штуки. И, возможно, это то самое, чем бы я занялась, если бы у меня был свободный день, — наводила бы порядок в квартире. Или легла бы и смотрела сериалы целый день. Такая редкость — одна дома!» — отметила звезда.