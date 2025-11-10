Ричмонд
Звезду Marvel Джереми Реннера обвинили в домашнем насилии и шантаже

Представители актера подчеркивают, что все происходящее может быть попыткой давления
Джереми Реннер
Джереми РеннерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, оказался в центре громкой истории после заявлений режиссера И Чжоу. Она утверждает, что артист якобы присылал ей интимные фотографии, проявлял агрессию и даже угрожал сообщить в миграционную службу, когда их отношения, по ее словам, дали трещину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Page Six.

Режиссер также заявила, что Реннер добивался ее расположения, обещал роман и помощь в карьере, однако эти обещания так и не были выполнены. Сам актер категорически отрицает и романтическую связь, и предъявляемые претензии. Он назвал обвинения «абсолютно ложными и не соответствующими действительности».

Представители Реннера подчеркивают, что все происходящее может быть попыткой давления, особенно на фоне слов режиссера о готовности опубликовать «личные материалы», которые, как она утверждает, хранятся у нее. Его юристы, по данным западной прессы, готовятся к возможным разбирательствам.

Ранее Джереми Реннер рассказал о роковой ошибке, которая едва не стоила ему жизни.