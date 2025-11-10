Звезду Marvel Джереми Реннера обвинили в домашнем насилии и шантаже

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel, оказался в центре громкой истории после заявлений режиссера И Чжоу. Она утверждает, что артист якобы присылал ей интимные фотографии, проявлял агрессию и даже угрожал сообщить в миграционную службу, когда их отношения, по ее словам, дали трещину. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Page Six.