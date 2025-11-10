Актер Иван Трушин признался, что ему было сложно вжиться роль в «Этерне»

Актер признался, что попал на кастинг совершенно случайно. По его словам, большинство проектов в его жизни происходили спонтанно, как будто по стечению обстоятельств. Он вспоминал, что оказался на пробах буквально в последний момент, когда роль еще не была утверждена, и именно это совпадение принесло ему удачу. Трушин отметил, что иногда успех зависит от мгновения — важно оказаться в нужном месте и произвести впечатление. Так и произошло с «Этерной»: все сложилось быстро и неожиданно.