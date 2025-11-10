Актер Иван Трушин признался, что ему было сложно вжиться роль в «Этерне»

Вышедший в 2025 году сериал «Этерна», созданный по мотивам книг Веры Камши, быстро завоевал популярность среди зрителей и критиков. Проект уже успели назвать отечественным аналогом «Игры престолов». Для молодого актера Ивана Трушина эта работа стала первым крупным шагом в кино, а его персонаж Ричард Окделл мгновенно стал любимцем публики. 10 ноября артист отметил 23-летие, а накануне праздника в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о съемках и неожиданном пути в профессию.
Актер признался, что попал на кастинг совершенно случайно. По его словам, большинство проектов в его жизни происходили спонтанно, как будто по стечению обстоятельств. Он вспоминал, что оказался на пробах буквально в последний момент, когда роль еще не была утверждена, и именно это совпадение принесло ему удачу. Трушин отметил, что иногда успех зависит от мгновения — важно оказаться в нужном месте и произвести впечатление. Так и произошло с «Этерной»: все сложилось быстро и неожиданно.
Интересным совпадением стал и тот факт, что в год начала съемок Трушин заранее закрыл сессию в институте, сам не зная, зачем это делает. Позже оказалось, что даты экзаменов совпадали с графиком съемок сериала.
Рассказывая о работе над ролью, актер признался, что вжиться в образ было непросто. Мир «Этерны» отличался особыми законами и атмосферой, требовавшими от исполнителя мгновенной перестройки. Он признавался, что на первых сменах сильно волновался и боялся быть замененным, но постепенно, после нескольких съемочных дней, смог почувствовать своего героя. Именно тогда, по его словам, он понял внутреннюю логику персонажа и начал существовать в кадре естественно, полностью погружаясь в роль.
Трушин отметил, что кино оказалось совсем не похоже на театр: здесь важно уметь работать с камерой и ощущать композицию кадра. В этом ему, по признанию актера, сильно помог партнер по съемкам Юрий Чурсин, с которым удалось быстро наладить творческое взаимодействие.