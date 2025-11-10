Голливудская звезда Джессика Альба впервые вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 11 лет. Знаменитость приехала на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе в сопровождении актера Дэнни Рамиреса. Пара перестала скрывать свои отношения. Они позировали перед фотографами, а также выложили совместные снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.