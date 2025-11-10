Ричмонд
Джессика Альба впервые вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 11 лет

Голливудская звезда Джессика Альба впервые вышла в свет с возлюбленным, который моложе нее на 11 лет. Знаменитость приехала на благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе в сопровождении актера Дэнни Рамиреса. Пара перестала скрывать свои отношения. Они позировали перед фотографами, а также выложили совместные снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Слухи о романе артистов появились весной 2025 года, а летом папарацци подловили Альбу и Рамиреса возле дома актера. Влюбленные целовались и обнимали друг друга. Пара пока не дает комментариев по поводу своих отношений.

У знаменитости трое детей от кинопродюсера Кэша Уоррена. В январе 2025 года актриса объявила о разводе с мужем после 20 лет отношений. Они познакомились на съемках «Фантастической четверки». Инсайдеры уточняли, что Альба и Уоррен в качестве причины развода указали «непримиримые разногласия». По словам источника PageSix, у экс-супругов не было брачного договора. И они запросили совместную физическую и юридическую опеку над детьми.

Ранее Джессика Альба показала фигуру в топе с глубоким декольте.