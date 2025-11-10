Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке. Так случилось с «Карнавальной ночью» — фильмом, который стал для страны символом праздника, а для Эльдара Рязанова — началом большой режиссерской судьбы. Веселая история о том, как энергичные сотрудники Дома культуры во главе с Леночкой Крыловой (Людмила Гурченко) пытаются спасти новогодний концерт от неуклюжего бюрократа Серафима Ивановича Огурцова (Игорь Ильинский), мгновенно завоевала сердца зрителей. В статье вспоминаем, как снимали фильм «Карнавальная ночь», который превратил Рязанова в мастера комедии, а Гурченко — в звезду номер один.
Особенности съемочного процесса
История «Карнавальной ночи» — это почти новогодняя сказка. Молодой режиссер-документалист Эльдар Рязанов не собирался снимать комедию, но именно этот фильм навсегда определил его судьбу и жанр, в котором он станет классиком.
Как родилась идея
Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова пылился на полке «Мосфильма» целых три года и считался невыразительным набором эстрадных номеров. Эльдар Рязанов в это время мечтал о съемках серьезной драмы под названием «Встречи на Камчатке», но директор киностудии Иван Пырьев настоял: нужен праздничный фильм, легкий и музыкальный.
Рязанов согласился не сразу. Однако, взявшись за работу, решил превратить проект унылое в живое кино. Добавил действие, прописал характеры и сделал главным героем не молодую активистку, а ее антагониста — бюрократа Серафима Ивановича Огурцова. Благодаря этому персонажу фильм приобрел сатирический подтекст, а вместе с ним и дыхание времени.
Все с нуля
Все в фильме создавалось с нуля: праздничный зал, огромный будильник на сцене, блестящие костюмы, новогодние гирлянды. Несмотря на жару и духоту (съемки проходили летом), съемочная группа работала, как на празднике. Эльдар Рязанов вместе с художниками Константином Ефимовым и Олегом Гроссе придумал оформление, которое поразило зрителей своим заграничным шиком.
Как утвердили Людмилу Гурченко
Рязанов долго не мог найти исполнительницу главной роли. Леночка Крылова должна была быть молодой, энергичной, с искренней улыбкой. Первые пробы Людмилы Гурченко не понравились комиссии: молодой оператор снял актрису так неудачно, что на экране она казалась «обезьянкой». Рязанов уже искал другую актрису, когда Иван Пырьев встретил Гурченко в коридоре «Мосфильма» и убедил режиссера пересмотреть ее пробы.
Вторая попытка оказалась блестящей. Гурченко вошла в кадр и засияла именно так, как того требовал праздник. После этого вопросов не осталось: роль Леночки была ее.
Как утвердили Игоря Ильинского
Центром истории должен был стать бюрократ Серафим Иванович Огурцов. Его сыграл Игорь Ильинский — легенда театра и кино. Молодой режиссер опасался, что мэтр начнет диктовать условия, но все вышло иначе. Ильинский оказался удивительно деликатным и уважительным, внимательно слушал Рязанова и даже вместе с ним дорабатывал роль прямо во время репетиций. Он полностью увлекся образом Огурцова: предлагал свои шутки, варианты интонаций, экспериментировал с движениями. Несмотря на возраст, Ильинский работал с азартом юноши — сам прыгал в воду, сидел в душном реквизитном ящике и отказывался от дублеров. Он даже хотел, чтобы ящик с ним поднимали над сценой, и с большим трудом удалось отговорить актера от опасного трюка.
Сцена-«хвост» и механик, который чуть все не испортил
Рязанов одним из первых ввел в советском кино прием сцены-«хвоста» — короткого эпилога после титров. Когда на экране появлялось слово «конец», зрителя ждал сюрприз: Огурцов возвращался в кадр и уверял, что не несет никакой ответственности за действия участников самодеятельности. На одном из первых показов механик оборвал фильм на титрах, решив, что все закончено. После этого Рязанов сам предупреждал, чтобы картину не выключали раньше времени.
Звуковая революция
Людмила Гурченко вспоминала, что запись песни «О хорошем настроении» стала для нее событием. Звукооператор Виктор Зорин использовал новаторский прием — записывал вокал отдельно от оркестра. В тон-зале за дирижерским пультом стоял Эдди Рознер, а поддерживала актрису музыкальный редактор Раиса Лукина. Все работники звукоцеха сбежались послушать, как рождается будущий хит.
Роль Пырьева в судьбе фильма
Иван Пырьев не только поддерживал Рязанова в трудные моменты, но и буквально спас фильм от провала. Он верил в молодого режиссера, помогал решать организационные вопросы и защищал картину от критики. Без его участия фильм «Карнавальная ночь» мог так и не увидеть свет.
Как фильм чуть не «зарубили»
Когда готовую картину показали худсовету, реакция была катастрофической. «Карнавальную ночь» назвали скучной и бездарной. Тем не менее 29 декабря 1956 года ее все же выпустили — без афиш и премьер. Результат стал сенсацией: фильм посмотрели более 48 млн зрителей, а по опросу журнала «Советский экран» он был признан лучшим фильмом 1957 года.
Когда проходили съемки фильма «Карнавальная ночь»
Съемки начались летом 1956 года и длились всего пять месяцев — рекордно короткий срок даже по тем временам. Работали быстро и азартно: часть сцен снимали в павильонах «Мосфильма», часть — в коридорах и фойе Театра Советской армии, который пустовал во время гастролей труппы.
Бюджет съемок фильма «Карнавальная ночь»
Точных цифр студия не раскрывала, но по меркам 1950-х годов бюджет был средним. Рязанову пришлось буквально выкручиваться: костюмы шили из подручных тканей, а праздничный стол в финале сервировали настоящими продуктами — от пирожных до копченой колбасы. После нескольких дней съемок все это, по воспоминаниям участников, начинало благоухать далеко не так празднично.
Тем не менее визуальный результат был поразителен. Платья Леночки Крыловой создавались под влиянием модного тогда стиля New Look Кристиана Диора, а оркестр Эдди Рознера придавал фильму джазовое звучание, о котором в СССР можно было только мечтать.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Почти каждая сцена давалась с трудом. Иван Пырьев лично отсматривал материал, требуя переснимать целые эпизоды. Так, например, сцену в кабинете Огурцова пришлось переделать трижды.
Сложности возникали и с техникой: свет нагревал помещение до невыносимой температуры, а Гурченко приходилось петь и танцевать в плотных нарядах. Некоторые актеры на съемках даже падали в обмороки.
Самым тяжелым для молодого режиссера стало давление со стороны опытных коллег. Многие считали проект безнадежным. Но после закрытого просмотра Рязанову неожиданно улыбнулась удача: фильм показали Михаилу Ромму, и тот встал на его защиту.
Какие актеры сыграли в фильме «Карнавальная ночь»
Подбор актеров для картины оказался настоящим приключением. Поначалу Рязанов боялся звезд — ему, вчерашнему документалисту, предстояло работать с Игорем Ильинским, легендой советского кино. Но именно Ильинский стал его главным союзником.
Игорь Ильинский — Серафим Иванович Огурцов. Классик комедийного жанра, когда-то сыгравший Бывалова в «Волге-Волге». Чтобы не повторяться, Ильинский с Рязановым придумали нового героя — активного, инициативного и при этом совершенно безнадежного бюрократа.
Людмила Гурченко — Леночка Крылова. После премьеры актриса, тогда второкурсница ВГИКа, проснулась знаменитой: ее фотографии висели на стенах общежитий, девушки копировали ее прическу и мечтали о такой же белой муфточке.
Юрий Белов — Гриша Кольцов, обаятельный музыкант, без которого не состоялся бы главный новогодний концерт.
Сергей Филиппов — лектор по астрономии, произносящий бессмертную фразу: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно».
Тамара Носова, Андрей Тутышкин, Владимир Зельдин — комедийное созвездие, придающее фильму легкость и юмор.
Интересные факты о фильме «Карнавальная ночь»
Фильм, на который никто не ставил, стал главным хитом 1957 года, собрав 48 млн зрителей. Песня «Пять минут» звучала из каждого окна, а Людмила Гурченко стала символом праздника. Ниже собрали интересные факты о фильме.
Первый советский мюзикл. Рязанов, не имея опыта работы с подобным жанром, фактически создал советский ответ Голливуду. Музыкальные номера, пластика, монтаж — все выглядело свежо и современно.
«Тихий упрямец». Пырьев называл Рязанова именно так. Режиссер делал вид, что соглашается с замечаниями начальства, а потом снимал по-своему.
Импровизация на площадке. Многие сцены рождались спонтанно. Эпизод с лектором по астрономии, например, был вдохновлен реальной жизнью: в то время действительно существовало Общество по распространению научных знаний, где подобные персонажи встречались сплошь и рядом.
Песня, которая стала символом праздника. Музыку написал Анатолий Лепин, а слова — Вадим Коростылев и Владимир Лифшиц. «Пять минут» мгновенно стала новогодним гимном.
Фильм без рекламы. «Карнавальную ночь» не рекламировали, зрители ее не ждали. Она просто вышла на экраны за три дня до Нового года и стала легендой.
Фильм снимался как проходной, а стал классикой. В нем есть все, что делает праздник настоящим: музыка, смех, искренность и вера в чудо. И каждый раз, когда звучит песня «Пять минут», кажется, что время действительно замедляется, чтобы успеть загадать желание, как это было в 1956 году, когда Эльдар Рязанов преподнес стране свой первый новогодний подарок.