16-летняя дочь Юлии Пересильд снялась в прозрачном платье

16-летняя актриса Анна Пересильд в откровенном образе снялась у воды

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд в откровенном образе снялась у воды. Соответствующие снимки появились на странице ее матери в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

16-летняя звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» позировала перед камерой в белом облегающем платье на тонких бретелях, которое подчеркивало ее фигуру.

В то же время она отказалась от бюстгальтера. Кроме того, артистка распустила русые волосы и показала внешность без косметики.

Ранее Анна Пересильд спела перед полным стадионом на концерте Вани Дмитриенко.