«Мы не покидаем друг друга более чем на 2 недели. Мы не можем позволить времени отнять у нас возможность увидеть друг друга и всю семью вместе. К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно. Не пытайтесь думать слишком далеко вперед, потому что многое из того, что мы делаем, непредсказуемо. Никогда не знаешь, что ждет впереди. Кто-то может заболеть или еще что-то. Так что вам просто нужно иметь некоторые базовые вещи, а затем вы должны быть готовы адаптироваться под них», — говорила актриса в интервью журналу People.