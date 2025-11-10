Ричмонд
Роберт Дауни-мл. показал подросшую дочь в честь ее 11-летия

Голливудский актер поздравил наследницу с днем рождения

Роберт Дауни-мл. показал редкое семейное фото, на котором были запечатлены его жена Сьюзан и дочь Эйври. Актер поздравил их с личными праздниками. В начале ноября его супруга и дочь с разницей в два дня отмечают день рождения.

Жена и дочь Роберта Дауни-мл., фото: соцсети
Жена и дочь Роберта Дауни-мл., фото: соцсети

«Девушки-Скорпионы — это круто. HBD A&S», — лакончино подписал снимок звезда «Железного человека».

Со Сьюзан Левин актер познакомился в 2003 году на съемках фильма «Готика». Через два года они поженились. В 2012-м у пары родился сын Экстон, а еще спустя два года — дочь Эйври.

Первой женой Дауни-мл. была певица Дебора Фальконер, от которой у него есть 32-летний сын Индио.

Ранее Левин раскрыла секрет своего счастливого брака с актером. Она призналась, что они стремятся не быть вдали друг от друга более двух недель.

Роберт Дауни-мл. с женой
Роберт Дауни-мл. с женой

«Мы не покидаем друг друга более чем на 2 недели. Мы не можем позволить времени отнять у нас возможность увидеть друг друга и всю семью вместе. К счастью, мы предпочитаем быть бродячим цирком, когда это возможно. Не пытайтесь думать слишком далеко вперед, потому что многое из того, что мы делаем, непредсказуемо. Никогда не знаешь, что ждет впереди. Кто-то может заболеть или еще что-то. Так что вам просто нужно иметь некоторые базовые вещи, а затем вы должны быть готовы адаптироваться под них», — говорила актриса в интервью журналу People.

Дауни-мл. часто публично благодарит жену за все, что она для него сделала. Он признавался, что именно супруга помогла ему побороть алкогольную и наркотическую зависимости. Актер уверял, что благодаря Левин чувствует себя счастливым человеком.