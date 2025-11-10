Симонов две недели до смерти находился в больнице, сообщили в театре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Симонов две недели до своей смерти находился в больнице на лечении из-за проблем с сердцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра Вахтангова.
Артист скончался в возрасте 68 лет в субботу.
«Симонов чувствовал себя неважно. Две недели до его кончины он находился в клинике на лечении в связи с проблемами с сердцем», — рассказали в театре.
Также в пресс-службе добавили, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
Симонов родился в 1957 году в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне Самарской) области. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками — Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Дама пик», «Пальма» и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почета, награжден премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией «Чайка», премией «Хрустальная Турандот», премией «Фигаро» имени Андрея Миронова.