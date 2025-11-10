Продюсер Мао сообщил о намерении сблизить киноиндустрии России и США

«По моим наблюдениям, в американских проектах режиссер полностью контролирует съемочную площадку. В России же я видел только совместную работу: все члены группы работают сообща и каждый вносит в проект что-то свое. Это сильно отличается от нашего производственного стиля», — добавил продюсер. Мао подчеркнул, что основной задачей при создании совместных фильмов является объединение разных команд и достижение творческой синергии.