Продюсер Мао сообщил о намерении сблизить киноиндустрии России и США

В 2026 году в производство планируется запустить три российско-американских фильма с участием актера Стивена Сигала, рассказал Стивен Мао
Стивен Сигал, 2018 год
Стивен Сигал, 2018 годИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао сообщил о намерении сблизить киноиндустрии России и США через совместные проекты, в которых будут работать съемочные группы обеих стран. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В 2026 году в производство планируется запустить три российско-американских фильма с участием актера Стивена Сигала, рассказал Мао. В одном из проектов запланировано пять сцен, которые будут сняты в разных регионах России.

«В этих картинах задействованы американские и российские съемочные группы — мы действительно стремимся сблизить наши киноиндустрии. Я не верю в существование культурных барьеров, выходящих за рамки обычных, старых стереотипов», — подчеркнул Мао.

Он отметил, что ключевые различия между российскими и американскими кинопроизводственными процессами заключаются в организации работы на площадке.

«По моим наблюдениям, в американских проектах режиссер полностью контролирует съемочную площадку. В России же я видел только совместную работу: все члены группы работают сообща и каждый вносит в проект что-то свое. Это сильно отличается от нашего производственного стиля», — добавил продюсер. Мао подчеркнул, что основной задачей при создании совместных фильмов является объединение разных команд и достижение творческой синергии.

Стивен Мао родился 29 июня 1960 года в Энн-Арборе (штат Мичиган, США). Карьеру начинал как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Выступил продюсером короткометражного фильма «Кожа» (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».