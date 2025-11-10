Появились новые кадры со съемок музыкальной комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика», где звезды пародируют героев знаменитых фильмов. К Тимуру Батрутдинову, который играет Шурика, присоединились Никита Кологривый, Ирина Горбачева и Слава Копейкин.
В центре сюжета новогодней ленты — история любви Шурика и Нины. В картине будет также много отсылок к культовым советским и зарубежным кинохитам, среди которых «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка».
Никита Кологривый воплотит на экране образ Жени Лукашина из новогоднего фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ирина Горбачева появится в роли строгой британской няни Мэри Поппинс с безупречными манерами. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин сыграет сразу две роли — Сыроежкина и Электроника.
В комедии также появятся Марина Кравец в образе Нины и Гарик Мартиросян в роли товарища Саахова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в ролях Новосельцева и Калугиной из «Служебного романа».
Всего в ленте занято около 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, среди них Ольга Бузова, Давид Манукян, Aнна Asti, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина и другие.
Созданием хита занимаются продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Михаил Семичев. Эта же команда работала над новогодними телефильмами «СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука».
Комедия «Невероятные приключения Шурика» выйдет в прокат 11 декабря, а 31-го появится в эфире телеканала ТНТ.