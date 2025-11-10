Ричмонд
Никита Кологривый сыграет Женю Лукашина из «Иронии судьбы»: первые кадры

В музыкальном фильме «Невероятные приключения Шурика» Никита Кологривый станет Лукашиным, а Ирина Горбачева — Мэри Поппинс
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Появились новые кадры со съемок музыкальной комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика», где звезды пародируют героев знаменитых фильмов. К Тимуру Батрутдинову, который играет Шурика, присоединились Никита Кологривый, Ирина Горбачева и Слава Копейкин.

В центре сюжета новогодней ленты — история любви Шурика и Нины. В картине будет также много отсылок к культовым советским и зарубежным кинохитам, среди которых «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка».

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Никита Кологривый воплотит на экране образ Жени Лукашина из новогоднего фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ирина Горбачева появится в роли строгой британской няни Мэри Поппинс с безупречными манерами. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин сыграет сразу две роли — Сыроежкина и Электроника.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

В комедии также появятся Марина Кравец в образе Нины и Гарик Мартиросян в роли товарища Саахова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева в ролях Новосельцева и Калугиной из «Служебного романа».

Всего в ленте занято около 70 актеров и звезд шоу-бизнеса, среди них Ольга БузоваДавид Манукян, Aнна Asti, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Павел Деревянко, Марина Федункив, Лариса Долина и другие.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»
Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика»

Созданием хита занимаются продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Михаил Семичев. Эта же команда работала над новогодними телефильмами «СамоИрония судьбы!», «Иван Васильевич меняет все!» и «Небриллиантовая рука».

Комедия «Невероятные приключения Шурика» выйдет в прокат 11 декабря, а 31-го появится в эфире телеканала ТНТ.