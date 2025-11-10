Михаил Боярский объяснил, почему решил завершить актерскую карьеру. Ранее появились новости о том, что на встрече с поклонниками в Театре имени Ленсовета артист рассказал, что больше не хочет работать.
Позже Михаил Сергеевич признался, что он разочаровался в актерской профессии. Он отметил, что ему не нравится, как устроены современный кинематограф и театр.
«Что касается профессии, она, во-первых, стала исчезать. Та профессия, ради которой я пошел. Если бы я сейчас пришел в театр или кино и увидел, что происходит в профессии, то не пошел бы туда никогда. Это совсем не то, куда стремился я», — рассказал 75-летний артист в программе «Однажды…».
Актер считает, что многие современные артисты потеряли вкус к своей профессии, отдав предпочтение материальной составляющей ремесла, а не качеству материала, в котором снимаются.
«Когда я был молодым мальчиком, я приходил в театр и был потрясен тому, что там видел. И в кино тем более», — вспомнил Боярский.
Однако окончательно уходить из профессии Михаил Сергеевич пока не планирует. Он лишь отказывается от съемок в кино, а вот в Театре имени Ленсовета продолжает играть. Боярский подчеркнул, что у него есть особые обязательства перед художественным руководителем. Эту должность занимает его жена Лариса Луппиан.
В беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» она заявила, что супруг пока не собирается завершать карьеру драматического актера. По словам Луппиан, сейчас Боярский задействован в двух постановках — «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». Один идет на сцене на постоянной основе, в другом Боярский появляется по мере сил.
Также Михаил Сергеевич сообщил, рассматривал вариант преподавания актерского мастерства. Он бы обязательно учил студентов, если бы курс набрала Алиса Фрейндлих.