«Что касается профессии, она, во-первых, стала исчезать. Та профессия, ради которой я пошел. Если бы я сейчас пришел в театр или кино и увидел, что происходит в профессии, то не пошел бы туда никогда. Это совсем не то, куда стремился я», — рассказал 75-летний артист в программе «Однажды…».