В отчаянии Мара принимает предложение от бывшего морпеха Митча. Он втягивает ее в тайную организацию, которая занимается возвращением похищенных детей по всему миру. В обмен на ее помощь Митч обещает вернуть ее собственную дочь. Однако Мара быстро понимает, что оказалась участницей жестокой игры, затеянной ЦРУ, а ее благодетель — фигура гораздо более темная и неоднозначная, чем казалось на первый взгляд.