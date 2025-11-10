Новый проект Джеймса Кента («Воспоминания о будущем», «Тринадцатая сказка») — драматический триллер, основанный на реальных событиях. Картина поднимает сложные темы: тему материнской любви, международного похищения детей и моральных компромиссов. В статье рассказываем всю доступную информацию о премьере: когда выйдет фильм «Похищенная», кто составил актерский ансамбль и на какой сюжет стоит настроиться зрителю.
Когда выйдет фильм «Похищенная»
Мировая премьера прошла 28 августа 2025 года. Российские зрители смогут увидеть картину немного позже, 20 ноября того же года. Прокатом в РФ займется АО «Синема Парк».
Кто снимается в фильме «Похищенная»
В фильме задействована звездная команда во главе с Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Перл-Харбор»). Роль ее ключевого союзника (или, возможно, манипулятора) исполнил Скотт Иствуд («Дальняя дорога», «Гнев человеческий»). Компанию актерам составили Мэтт Крэйвен, Ана Голджа, Патен Хьюз, Арвин Кананиан, Талия Ассераф и др.
О чем будет фильм «Похищенная»
Сюжет фильма строится вокруг трагедии Мары, матери, которая в одиночку воспитывает дочь. Ее бывший муж, Карим, периодически забирает ребенка на выходные, но однажды тайно вывозит девочку на свою родину — в Сирию. Попытки вернуть ребенка официальным путем заходят в тупик, и годы борьбы с бюрократической системой не приносят результата.
В отчаянии Мара принимает предложение от бывшего морпеха Митча. Он втягивает ее в тайную организацию, которая занимается возвращением похищенных детей по всему миру. В обмен на ее помощь Митч обещает вернуть ее собственную дочь. Однако Мара быстро понимает, что оказалась участницей жестокой игры, затеянной ЦРУ, а ее благодетель — фигура гораздо более темная и неоднозначная, чем казалось на первый взгляд.
Интересные факты о фильме «Похищенная»
Главной особенностью проекта является то, что он основан на реальных событиях. Это придает повествованию особую остроту и эмоциональный вес. Фильм поднимает сложную и болезненную тему международного похищения детей одним из супругов — проблемы, с которой сталкиваются тысячи семей по всему миру. Картина получила рейтинг R (Restricted) от Американской киноассоциации (Motion Picture Association of America, MPAA), что свидетельствует о наличии жестких сцен и взрослого контента.