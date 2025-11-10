Сюжет разворачивается в 1915 году, спустя 18 лет после убийства Дракулы. Легендарный охотник на вампиров Абрахам Ван Хельсинг, желая сбежать от призраков прошлого, скрывается в загородном доме вместе с женой Миной и сыновьями Максом и Руди. Его одержимость безопасностью семьи превращается в настоящую паранойю, что тяжело сказывается на детях, почти не знающих обычных детских радостей. Когда Мина заболевает странной болезнью и начинает говорить о зле, от которого им удалось спастись, братья узнают правду о темном прошлом отца. Теперь им предстоит не только принять кровавое наследие, но и столкнуться с последствиями древнего проклятия.