Что известно о фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»: дата выхода, создатели, история

Когда солнце садится, просыпаются те, кого мы боялись веками. Самое время узнать, когда выйдет фильм «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы», чтобы снова встретиться со знакомыми персонажами
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Кадр из фильма «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Кинематографический мир вновь обращается к вечной теме борьбы с вампирами в новом фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы». Эта картина представляет собой смелую интерпретацию рассказа Джо Хилла — сына знаменитого Стивена Кинга, обещая зрителям нестандартный взгляд на классический сюжет. В статье собрали всю доступную информацию о проекте: когда на экраны выйдет фильм, каков актерский состав и что известно о деталях съемочного процесса. 

Когда выйдет фильм «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Мировая премьера фильма состоялась 5 апреля 2025 года, российские же зрители смогут увидеть ленту 20 ноября. Фильм имеет возрастное ограничение 18+ и рейтинг R по системе рейтингов Американской киноассоциации (Motion Picture Association of America, MPAA), что свидетельствует о мрачной и напряженной атмосфере, соответствующей канонам качественного хоррора. Картина выходит под руководством прокатчика «Пионер».

О чем будет фильм «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Кадр из фильма Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Кадр из фильма «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Сюжет разворачивается в 1915 году, спустя 18 лет после убийства Дракулы. Легендарный охотник на вампиров Абрахам Ван Хельсинг, желая сбежать от призраков прошлого, скрывается в загородном доме вместе с женой Миной и сыновьями Максом и Руди. Его одержимость безопасностью семьи превращается в настоящую паранойю, что тяжело сказывается на детях, почти не знающих обычных детских радостей. Когда Мина заболевает странной болезнью и начинает говорить о зле, от которого им удалось спастись, братья узнают правду о темном прошлом отца. Теперь им предстоит не только принять кровавое наследие, но и столкнуться с последствиями древнего проклятия.

Кто снимается в фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Брейди Хепнер и Джуда Маккей в фильме Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Брейди Хепнер и Джуда Маккей в фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Во главе каста стоит Титус Уэлливер, которому досталась роль Абрахама Ван Хельсинга — сложного персонажа с темным прошлым. Компанию ему составляют Брейди Хепнер и Джуда Маккей, играющие его сыновей Макса и Руди. Женскую линию представляют Джоселин Донахью и Аврора Перрино в ролях Мины и Элси соответственно. Завершают основной состав Кортен Мур, Джонатан Ховард, Ларри Седар, Пол Вонг и Фаина Санчес.

Интересные факты о фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Кадр из фильма Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Кадр из фильма «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»

Фильм представляет собой довольно вольную интерпретацию оригинального рассказа Джо Хилла «Сыновья Абрахама». Изначально проект носил другое название — «Сыновья Абрахама: История Дракулы», но был переименован для большего коммерческого потенциала. Режиссер Наташа Кермани, известная по фильмам «Везучая» и «З/Л/О 85», значительно расширила сюжет рассказа, добавив новых персонажей и сюжетных поворотов.

Одной из самых обсуждаемых особенностей картины стал формат съемки 4 : 3, который, по замыслу создателей, должен был отдать дань уважения классическим хоррорам студии Universal, хотя некоторые сочли этот прием спорным.

Любопытно, что, несмотря на название, Дракула появляется в фильме лишь эпизодически, а основной акцент сделан на психологической драме и исследовании темы семейных травм и наследия.