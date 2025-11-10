Кинематографический мир вновь обращается к вечной теме борьбы с вампирами в новом фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы». Эта картина представляет собой смелую интерпретацию рассказа Джо Хилла — сына знаменитого Стивена Кинга, обещая зрителям нестандартный взгляд на классический сюжет. В статье собрали всю доступную информацию о проекте: когда на экраны выйдет фильм, каков актерский состав и что известно о деталях съемочного процесса.
Когда выйдет фильм «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
Мировая премьера фильма состоялась 5 апреля 2025 года, российские же зрители смогут увидеть ленту 20 ноября. Фильм имеет возрастное ограничение 18+ и рейтинг R по системе рейтингов Американской киноассоциации (Motion Picture Association of America, MPAA), что свидетельствует о мрачной и напряженной атмосфере, соответствующей канонам качественного хоррора. Картина выходит под руководством прокатчика «Пионер».
О чем будет фильм «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
Сюжет разворачивается в 1915 году, спустя 18 лет после убийства Дракулы. Легендарный охотник на вампиров Абрахам Ван Хельсинг, желая сбежать от призраков прошлого, скрывается в загородном доме вместе с женой Миной и сыновьями Максом и Руди. Его одержимость безопасностью семьи превращается в настоящую паранойю, что тяжело сказывается на детях, почти не знающих обычных детских радостей. Когда Мина заболевает странной болезнью и начинает говорить о зле, от которого им удалось спастись, братья узнают правду о темном прошлом отца. Теперь им предстоит не только принять кровавое наследие, но и столкнуться с последствиями древнего проклятия.
Кто снимается в фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
Во главе каста стоит Титус Уэлливер, которому досталась роль Абрахама Ван Хельсинга — сложного персонажа с темным прошлым. Компанию ему составляют Брейди Хепнер и Джуда Маккей, играющие его сыновей Макса и Руди. Женскую линию представляют Джоселин Донахью и Аврора Перрино в ролях Мины и Элси соответственно. Завершают основной состав Кортен Мур, Джонатан Ховард, Ларри Седар, Пол Вонг и Фаина Санчес.
Интересные факты о фильме «Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы»
Фильм представляет собой довольно вольную интерпретацию оригинального рассказа Джо Хилла «Сыновья Абрахама». Изначально проект носил другое название — «Сыновья Абрахама: История Дракулы», но был переименован для большего коммерческого потенциала. Режиссер Наташа Кермани, известная по фильмам «Везучая» и «З/Л/О 85», значительно расширила сюжет рассказа, добавив новых персонажей и сюжетных поворотов.
Одной из самых обсуждаемых особенностей картины стал формат съемки 4 : 3, который, по замыслу создателей, должен был отдать дань уважения классическим хоррорам студии Universal, хотя некоторые сочли этот прием спорным.
Любопытно, что, несмотря на название, Дракула появляется в фильме лишь эпизодически, а основной акцент сделан на психологической драме и исследовании темы семейных травм и наследия.