Звезда «Универа» Кожевникова перестала скрывать лицо сына: «Мой хозяин»

Актриса Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына

Актриса Мария Кожевникова перестала скрывать младшего сына. Звезда «Универа» впервые показала лицо ребенка, которому недавно исполнилось два года. Она опубликовала фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Кожевникова с сыном Александром / фото: соцсети
Мария Кожевникова с сыном Александром / фото: соцсети

«Знакомьтесь, Александр Васильев! Мой четвертый сыночек. Два года от роду, он же мой теперь хозяин. Только по согласованию с данным молодым человеком, я имею права на свободное передвижение! Прошу любить и жаловать. На кого похож?» — написала артистка.

У знаменитости четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 8-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.

Ранее Мария Кожевникова вышла в свет в наряде почти за полмиллиона рублей.