Звезда «Универа» Кожевникова перестала скрывать лицо сына: «Мой хозяин»

Актриса Мария Кожевникова перестала скрывать младшего сына. Звезда «Универа» впервые показала лицо ребенка, которому недавно исполнилось два года. Она опубликовала фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Знакомьтесь, Александр Васильев! Мой четвертый сыночек. Два года от роду, он же мой теперь хозяин. Только по согласованию с данным молодым человеком, я имею права на свободное передвижение! Прошу любить и жаловать. На кого похож?» — написала артистка.
У знаменитости четверо сыновей от бизнесмена Евгения Васильева: помимо Александра, они растят 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима и 8-летнего Василия. Пара вместе с 2013 года, официально они не расписаны, но актриса говорила, что штамп в паспорте не имеет большого значения — для нее важно, что они обвенчались в православном монастыре в Ницце. По мнению Кожевниковой, регистрация брака не дает никакой гарантии и дополнительной уверенности в партнере, а клятвы, данные перед Богом, — совсем другое дело.
