«Ужасная новость»: Вдовиченков о смерти Владимира Симонова

Он также рассказал, что Симонов был добрым, мягким и интеллигентным человеком, который всегда убедительно играл свои роли «словно барин». При этом, по словам Вдовиченкова, в жизни коллега был ранимым и нередко брал чужую вину на себя, если во время представления что-то начинало идти не по плану.