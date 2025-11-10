Ричмонд
Директор театра Михалкова рассказал о самочувствии Михаила Ефремова

Игорь Попов: Вышедший из колонии актер Михаил Ефремов чувствует себя отлично
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Директор театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» Игорь Попов высказался о самочувствии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Его слова приводит «Абзац».

По словам собеседника издания, актер не жаловался на свое состояние и «всегда чувствовал себя отлично», несмотря на сообщения о его недугах.

«У Михаила Ефремова со здоровьем все хорошо. Он никому не жаловался», — подчеркнул Попов.

Известно, что артист страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал адвокат актера Юрий Падалко, занимавшийся подготовкой документов для условно-досрочного освобождения артиста, осужденного за ДТП.

Ранее стало известно, когда Михаил Ефремов начнет посещать репетиции в театре.