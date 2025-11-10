Директор театра Михалкова рассказал о самочувствии Михаила Ефремова

Директор театра «Мастерская “12” Никиты Михалкова» Игорь Попов высказался о самочувствии заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Его слова приводит «Абзац».
По словам собеседника издания, актер не жаловался на свое состояние и «всегда чувствовал себя отлично», несмотря на сообщения о его недугах.
«У Михаила Ефремова со здоровьем все хорошо. Он никому не жаловался», — подчеркнул Попов.
Известно, что артист страдает от хронической обструктивной болезни легких и проблем с сердечно-сосудистой системой. Об этом рассказал адвокат актера Юрий Падалко, занимавшийся подготовкой документов для условно-досрочного освобождения артиста, осужденного за ДТП.
Ранее стало известно, когда Михаил Ефремов начнет посещать репетиции в театре.