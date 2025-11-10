Зоя Бербер снялась в ультракороткой юбке и прозрачном боди, впечатлив поклонников

Артистка 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. Она родила сына от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова. Знаменитость говорила, что у нее появился диастаз (расхождение прямых мышц живота. — «Газета.Ru»), и с этой проблемой может помочь только пластика. Однако Бербер не спешит ложиться под нож хирурга. Актриса признавалась, что пока не вернулась к добеременной форме, но не комплексует по этому поводу. По словам звезды, супруг постоянно делает ей комплименты, поэтому она чувствует себя желанной в любом весе.