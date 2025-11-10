Ричмонд
Зоя Бербер снялась в ультракороткой юбке и прозрачном боди, впечатлив поклонников

Актриса Зоя Бербер показала себя в мини-юбке и прозрачном боди

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер снялась в ультракороткой юбке и прозрачном боди, впечатлив фанатов. Актриса позировала у себя дома перед зеркалом и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Зоя Бербер / фото: соцсети
Зоя Бербер / фото: соцсети

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая же вы красивая», «Любуюсь вами», «Женщина-мечта», «Вау, сногсшибательная», «Это что за пантера?!», «Богиня», «Шикарная», «Какая фигура», «Огонь», «Роскошная девушка».

Артистка 17 июня 2024 года во второй раз стала матерью. Она родила сына от звезды фильма «28 панфиловцев» Максима Белбородова. Знаменитость говорила, что у нее появился диастаз (расхождение прямых мышц живота. — «Газета.Ru»), и с этой проблемой может помочь только пластика. Однако Бербер не спешит ложиться под нож хирурга. Актриса признавалась, что пока не вернулась к добеременной форме, но не комплексует по этому поводу. По словам звезды, супруг постоянно делает ей комплименты, поэтому она чувствует себя желанной в любом весе.

Ранее Зоя Бербер встретилась с бывшим мужем ради дочери.