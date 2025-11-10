Ричмонд
42-летняя звезда «Универа» снялась без макияжа и укладки на тренировке

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, снялась на тренировке. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

42-летняя знаменитость позировала в серых джоггерах, черном спортивном топе, кроссовках и серых наушниках. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.