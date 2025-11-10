Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с мужем в честь 37-летия
«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, опубликовала фото с мужем Томом Дейли в честь 37-летия. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость показала редкое фото с мужем Томом Дейли. Пара с друзьями отмечала день рождения в ресторане. Модель позировала в коричневых брюках и бордовой рубашке. В кадре она демонстрировала помолвочное кольцо с бриллиантом.

С 2015 года звезда состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.