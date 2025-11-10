Глафира Тарханова публично поздравила сына с 15-летием

«Нам сегодня 57 на двоих. Весело и дружно идем дальше! Мой прекрасный сын, это чудо появилось на свет в мой день рождения, теперь это общий праздник. Сын, я горжусь тобой. Я уже давно поняла, что возраст, его увеличение, лучше всего воспринимается в детях...Ермолаю 15! И я представляю, как будет круто, когда будет 20, 30, 40... я хочу это увидеть. Я становлюсь старше, надеюсь, мудрее. Спасибо всем и каждому на моем пути: за уроки, энергию, эмоции. Это все моя жизнь», — написала знаменитость.