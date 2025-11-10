Глафира Тарханова публично поздравила сына с 15-летием

Актриса Глафира Тарханова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с сыном, не скрывая его лица. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда показала повзрослевшего Ермолая и поздравила его с 15-летием.
«Нам сегодня 57 на двоих. Весело и дружно идем дальше! Мой прекрасный сын, это чудо появилось на свет в мой день рождения, теперь это общий праздник. Сын, я горжусь тобой. Я уже давно поняла, что возраст, его увеличение, лучше всего воспринимается в детях...Ермолаю 15! И я представляю, как будет круто, когда будет 20, 30, 40... я хочу это увидеть. Я становлюсь старше, надеюсь, мудрее. Спасибо всем и каждому на моем пути: за уроки, энергию, эмоции. Это все моя жизнь», — написала знаменитость.
Звезда замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. У пары четверо сыновей и дочь: помимо Ермолая, они воспитывают 17-летнего Корнея, 13-летнего Гордея, 8-летнего Никифора и годовалую Лукерью. Артистка рожала детей в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.
