Продюсер Мао: «Кремлевский волшебник» представляет Россию в позитивном свете

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер, президент кинокомпании «Studio Mao» Стивен Мао высоко оценил актерскую работу Джуда Лоу в роли президента РФ Владимира Путина в картине «Кремлевский волшебник», отметив, что фильм отражает Россию в позитивном свете. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.
«История полувымышленная, так что к ней нужно подходить именно с этой точки зрения. Это независимый фильм, и в нем есть некоторые аспекты, которые обыгрывают стереотипы о России. Это сделано без негатива — скорее, это часть авторского видения режиссера. Фильм определенно стоит посмотреть. По большей части, картина, на мой взгляд, позитивна по отношению к России», — отметил продюсер. По его словам, картину он посмотрел на мировой премьере в рамках конкурсной программы 82-го Венецианского кинофестиваля.
Как отметил Мао, фильм основан на медийной стороне личности Владимира Путина с начала его карьеры до настоящего времени. «В фильме потрясающий актерский состав — Джеффри Райт, Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу. Последнему, на мой взгляд, действительно удалось вжиться в образ — он изобразил Владимира Путина со всеми его манерами. Джуд явно изучал роль, и я был очень впечатлен уровнем его самоотдачи персонажу, он действительно многое вложил в него», — добавил кинопродюсер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выход фильма, отметил закономерность интереса к российскому лидеру. По его словам, Владимир Путин является одним из самых успешных и влиятельных мировых политиков, поэтому такое внимание со стороны кинематографистов вполне объяснимо.
Премьера фильма «Кремлевский волшебник» режиссера Оливье Ассайаса прошла на Венецианском кинофестивале, который 27 августа начался на острове Лидо. Ранее журнал Variety опубликовал первый кадр из фильма. На нем можно увидеть британского актера Лоу в образе Путина. В фильме, снятом по мотивам одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи, также играют Зак Галифианакис и Том Стерридж.
Стивен Мао родился 29 июня 1960 года в Энн-Арборе (штат Мичиган, США). Карьеру начинал как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Выступил продюсером короткометражного фильма «Кожа» (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».