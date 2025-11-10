Ричмонд
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова

Машков: галерея образов Симонова будет служить эталоном для многих поколений
Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Симонова, отметив, что галерея образов, созданная актером, будет служить эталоном для многих поколений артистов.

Симонов скончался в возрасте 68 лет в субботу.

«Творчество Владимира Симонова оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Созданная им на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова галерея образов представляет собой уникальное культурное наследие, которое будет изучаться и служить эталоном для многих поколений артистов. Десятки ролей в кино обогатили отечественный кинематограф», — приводятся слова Машкова в Telegram-канале СТД России.

Машков отметил, что вся жизнь Симонова была олицетворением беззаветного служения искусству и преданности избранному делу. За многолетнюю плодотворную деятельность артист был отмечен высокими званиями и наградами.

Владимир Симонов в фильме «Самозванцы»
Владимир Симонов в фильме «Самозванцы»

«От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всем поклонникам таланта Владимира Александровича», — заключил Машков.

Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками — Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Дама пик», «Пальма» и других.

Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почета, награжден премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией «Чайка», премией «Хрустальная Турандот», премией «Фигаро» имени Андрея Миронова.