Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова

Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками — Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Дети Арбата», «Жизнь и судьба», «Куприн», «Третья мировая», «Дама пик», «Пальма» и других.