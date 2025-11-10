Продюсер Мао предложил начать обмен фильмами между Россией и США с боевиков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский кинопродюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао предложил начать культурный обмен между Россией и США с фильмов, разрушающих стереотипы, и боевиков. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Ранее, 3 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили возможность обмена между странами фильмами, продвигающими традиционные ценности.
«Я думаю, что это отличная идея. На мой взгляд, в этом обмене могут быть важны фильмы, которые разрушают стереотипы с обеих сторон. И, конечно, боевики — они будут пользоваться успехом из-за остросюжетной наполненности. Я думаю, нужно начать с этого», — сказал продюсер.
Мао отметил, что инициатива получила «зеленый свет» на самом высоком уровне.
«Нам еще предстоит заручиться поддержкой культурных ведомств. Это, безусловно, придаст импульс дальнейшей работе», — отметил он. По словам Мао, в сложные времена особенно важно сохранять открытый диалог на культурном и художественном уровнях.
Он добавил, что совместное кинопроизводство двух стран начал бы с нескольких «сильных сценариев» для остросюжетных драм. «Важно, чтобы первые совместные работы были успешными как в художественном, так и в финансовом плане», — заключил он.
Стивен Мао родился 29 июня 1960 года в Энн-Арборе (штат Мичиган, США). Карьеру начинал как фотожурналист агентства Associated Press. В 2006 году основал и возглавил кинокомпанию Studio Mao. Выступил продюсером короткометражного фильма Skin режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».