Продюсер Мао предложил начать обмен фильмами между Россией и США с боевиков

«Я думаю, что это отличная идея. На мой взгляд, в этом обмене могут быть важны фильмы, которые разрушают стереотипы с обеих сторон. И, конечно, боевики — они будут пользоваться успехом из-за остросюжетной наполненности. Я думаю, нужно начать с этого», — сказал продюсер.