В Туле фильм «Пророк. История Александра Пушкина» получил приз фестиваля «Кино и музыка»

Первый российский фестиваль «Кино и музыка» состоялся в Туле в ноябре 2024 года, он стал продолжением проходившего в регионе на протяжении нескольких лет фестиваля кинокомедий «Улыбнись, Россия!». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ, губернатора Дмитрия Миляева, правительства Тульской области и администрации города Тулы.