Актера Смольянинова снова оштрафовали за неуплату в срок предыдущего штрафа

Московский суд снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за то, что он вовремя не заплатил предыдущий штраф. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми 10 ноября ознакомилось «РИА Новости».