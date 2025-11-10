Актера Смольянинова снова оштрафовали за неуплату в срок предыдущего штрафа

Московский суд снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за то, что он вовремя не заплатил предыдущий штраф. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми 10 ноября ознакомилось «РИА Новости».
«5 ноября года вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в материалах.
Уточняется, что новый штраф был выписан в двукратном размере.
Ранее, 14 октября, Черемушкинский районный суд Москвы признал Смольянинова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему был назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.