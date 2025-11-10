Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актера Смольянинова снова оштрафовали за неуплату в срок предыдущего штрафа

Новый штраф был выписан в двукратном размере
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: Legion-Media.ru

Московский суд снова оштрафовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) за то, что он вовремя не заплатил предыдущий штраф. Об этом свидетельствуют данные суда, с которыми 10 ноября ознакомилось «РИА Новости».

«5 ноября года вынесено постановление о назначении административного наказания», — говорится в материалах.

Уточняется, что новый штраф был выписан в двукратном размере.

Ранее, 14 октября, Черемушкинский районный суд Москвы признал Смольянинова виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ему был назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.