Фильм «Горыныч» снова возглавил российский кинопрокат

Фильм рассказывает о моряке, который терпит крушение в батискафе и оказывается в волшебном мире. Он должен пройти через череду приключений, и в этом ему поможет маленький дракон Горыныч, который считает героя своим родителем. Картина вышла в прокат 23 октября, роли в ней исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий, Алексей Филимонов, Роман Курцын и Сергей Епишев.