41-летняя Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой. О своем новом семейном статусе 41-летняя Гай Германика сообщила сама, опубликовав в социальной сети фото с внучкой, которое было снято на празднике по случаю шестого дня рождения ее сына Августа. Правда, лицо малышки на фото было закрыто.
«Дети растут и внуки растут» — подписала снимки Германика.
На вечеринке присутствовали родители ребенка: старшая дочь режиссера, 17-летняя Октавия, и ее возлюбленный, о котором ничего не известно.
Судя по фотографии, внучке Гай Германики около шести месяцев.