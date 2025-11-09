Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину. Пост, посвященный визиту в Херсон, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети.
Артистка рассказала о налетах беспилотников и призвала страны к дипломатии. «Был момент, когда пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон», — написала она.
При этом знаменитость не упомянула эпизод с мобилизацией водителя из сопровождения. По словам мужчины, его задержали на блокпосту и попросили проехать в ТЦК, чтобы «уточнить некоторые нюансы». Он подчеркнул, что все документы были в порядке, у него на руках находились результаты недавно пройденной медкомиссии.
Накануне стал известен спонсор приезда Анджелины Джоли на Украину.