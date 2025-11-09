Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину

Актриса не упомянула мобилизацию водителя в посте про поездку на Украину
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о поездке на Украину. Пост, посвященный визиту в Херсон, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети.

Артистка рассказала о налетах беспилотников и призвала страны к дипломатии. «Был момент, когда пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон», — написала она.

При этом знаменитость не упомянула эпизод с мобилизацией водителя из сопровождения. По словам мужчины, его задержали на блокпосту и попросили проехать в ТЦК, чтобы «уточнить некоторые нюансы». Он подчеркнул, что все документы были в порядке, у него на руках находились результаты недавно пройденной медкомиссии.

Накануне стал известен спонсор приезда Анджелины Джоли на Украину.