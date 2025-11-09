Звезда «Очень странных дел» рассказала, кто стал крестным отцом ее ребенка

Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела», продолжает поддерживать крепкие и теплые отношения со своими коллегами по проекту. На недавней премьере пятого сезона она поделилась своими мыслями о дружбе, которая сложилась между актерами.
Милли отметила, что их связь стала настолько близкой, что они уже почти как семья. Особое внимание актриса уделила Ноа Шнаппу, с которым у нее сложились особенно теплые отношения. Ноа стал крестным отцом новорожденной дочери Милли.
Кроме того, она упомянула Сэди Синк как потенциальную няню для своей дочери. «Сэди очень заботлива, но Ноа — её крёстный отец. Они превращаются в самые мягкие и сентиментальные версии самих себя», — сказала актриса.
Напомним, ранее Милли Бобби Браун впервые рассказала о материнстве.