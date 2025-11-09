Деми Мур и Эмма Хеминг устроили мероприятие в честь Брюса Уиллиса

Эмма Хеминг, нынешняя жена Брюса Уиллиса, и Деми Мур, его бывшая супруга, объединились, чтобы устроить мероприятие в честь актера.
В рамках Soho Sessions состоялся вечер с выступлениями Кита Ричардса, Мэвис Стэплс, Норы Джонс и Уоррена Хейнса. Целью концерта было привлечь внимание к деятельности Ассоциации по изучению лобно-височной деменции (AFTD).
Напомним, 70-летнему Уиллису в 2023 году диагностировали лобно-височную деменцию. У Брюса и 47-летней Эммы, которые поженились в 2009 году, две дочери: 13-летняя Мейбл и 11-летняя Эвелин. От Деми Мур у актера три дочери: Румер, Скаут и Талулла.
Хеминг начала мероприятие с обращения, заявив собравшимся, что «конечно же, хотела бы, чтобы Брюс был здесь, но он здесь душой». Она также рассказала, что, когда основатели Soho Sessions Николь Рехтер и Грег Уильямсон пришли к ней с идеей камерного концерта, она с энтузиазмом ответила: «Да, черт возьми! Можно нам немного повеселиться? Как сказал бы Брюс: "Живи на полную". Давайте все будем жить на полную и веселиться».