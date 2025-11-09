Деми Мур и Эмма Хеминг устроили мероприятие в честь Брюса Уиллиса

Хеминг начала мероприятие с обращения, заявив собравшимся, что «конечно же, хотела бы, чтобы Брюс был здесь, но он здесь душой». Она также рассказала, что, когда основатели Soho Sessions Николь Рехтер и Грег Уильямсон пришли к ней с идеей камерного концерта, она с энтузиазмом ответила: «Да, черт возьми! Можно нам немного повеселиться? Как сказал бы Брюс: "Живи на полную". Давайте все будем жить на полную и веселиться».