В Гонконге показ российского фильма «Кракен» посетили более 100 человек

Перед показом генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов подчеркнул в беседе с ТАСС, что мероприятие посвящено Дню народного единства. Он отметил, что фильмы из РФ высоко отмечены на фестивалях в регионе. «Российские фильмы нашли восторженную аудиторию как в Гонконге, так и в Макао. Только этим летом четыре российских фильма были отмечены наградами на втором Международном детском кинофестивале в Макао и первом Международном фестивале анимационных фильмов в Макао. Мы очень гордимся тем, что работы наших кинематографистов находят отклик у зарубежной аудитории», — подчеркнул дипломат.