Марат Башаров назвал страшной потерей смерть Владимира Симонова

Актер вспомнил о совместной работе с народным артистом
Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

Кончина народного артиста России Владимира Симонова стала большой потерей как для театра имени Вахтангова, так и для всего кино. Об этом NEWS.ru заявил актер и телеведущий Марат Башаров.

Башаров признался, что знал Симонова лично и снялся с ним не в одном проекте. По словам актера, его коллега был потрясающим, красивым и еще молодым мужчиной.

«Очень жаль. Как говорят, всевышний забирает сильнейших. Видимо, там, наверху, настал его момент», — отметил телеведущий.

9 ноября не стало ведущего актера Театра им. Евгения Вахтангова Владимира Симонова из-за сердечной недостаточности.Владимира Симонова не стало 9 ноября 2025 года из-за сердечной недостаточности. 

Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.

В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Артист участвовал в таких проектах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «КостяНика. Время лета», «Одна любовь на миллион», «Чернобыль», «Ржевский против Наполеона», «Пальма», «Каменская», «Ермоловы», «Перевал Дятлова», «Кухня».