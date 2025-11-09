Стало известно, где пройдет прощание с народным артистом Владимиром Симоновым

Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым пройдет в Театре им. Евгения Вахтангова. Об этом сообщили РИА Новости в беседе с учреждением. Дату прощания объявят позже.
«Все вопросы, связанные с прощанием и похоронами, будут решаться после встречи с родственниками покойного», — пояснили в пресс-службе театра.
Директор театра Кирилл Крок также подтвердил эту информацию в беседе с ТАСС.
Владимира Симонова не стало 9 ноября 2025 года из-за сердечной недостаточности.
Симонов обращался в больницу с жалобами на кашель в 2024 году, утверждал Telegram-канал Mash. Тогда врачи диагностировали актеру нарушение сердечно-сосудистой системы и высокое давление. Отмечалось, что из-за постоянной нагрузки сердце работало с перегрузкой.
В фильмографии Симонова было более 150 ролей. Актер снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница: Таежный роман», «Перевал Дятлова», и «Чернобыль».