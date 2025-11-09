Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Рассел Кроу рассказал, как отказ от алкоголя помог ему сбросить 25 кг

Актер раскрыл, почему решил изменить образ жизни
Рассел Кроу
Рассел КроуИсточник: Legion-Media.ru

Обладатель премии «Оскар» и звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу стал гостем подкаста The Joe Rogan Experience, где откровенно рассказал о переменах в своей жизни после съемок в исторической драме «Нюрнберг». В картине режиссёра Джеймса Вандербильта актер сыграл нацистского преступника Германа Геринга — и именно после этой роли решил кардинально изменить образ жизни.

К моменту завершения съемок Кроу весил 126 килограммов, однако за последний год сумел похудеть до 100,9 кг. Главной причиной такого преображения актер называет вовсе не строгие диеты или тренировки, а отказ от алкоголя.

«Я большой сторонник того, чтобы выпить. Это часть моего культурного наследия. Но с возрастом я стал лучше понимать свои возможности. Теперь, если я решаю выпить бокал вина, это должно быть действительно хорошее вино — не просто ради самого процесса», — рассказал 61-летний артист.

Помимо пересмотра отношения к алкоголю, Кроу активно занялся восстановлением здоровья. Он признался, что сотрудничает с медицинской платформой Ways2Well, где прошёл курс инъекций, которые помогли уменьшить боли в плечах и артритные воспаления.

«Год назад у меня были большие очаги артрита. Теперь они уменьшились примерно на 70%. Программа стала для меня настоящим спасением», — отметил актер.

Звезда Голливуда добавил, что воспринимает эти изменения не как временную меру, а как новую философию жизни: «Я хочу сделать эти перемены долгосрочными. Чтобы не просто сбросить вес, а сохранить здоровье и энергию надолго».

Ранее внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.