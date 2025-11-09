Рассел Кроу рассказал, как отказ от алкоголя помог ему сбросить 25 кг

Обладатель премии «Оскар» и звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу стал гостем подкаста The Joe Rogan Experience, где откровенно рассказал о переменах в своей жизни после съемок в исторической драме «Нюрнберг». В картине режиссёра Джеймса Вандербильта актер сыграл нацистского преступника Германа Геринга — и именно после этой роли решил кардинально изменить образ жизни.
К моменту завершения съемок Кроу весил 126 килограммов, однако за последний год сумел похудеть до 100,9 кг. Главной причиной такого преображения актер называет вовсе не строгие диеты или тренировки, а отказ от алкоголя.
«Я большой сторонник того, чтобы выпить. Это часть моего культурного наследия. Но с возрастом я стал лучше понимать свои возможности. Теперь, если я решаю выпить бокал вина, это должно быть действительно хорошее вино — не просто ради самого процесса», — рассказал 61-летний артист.
Помимо пересмотра отношения к алкоголю, Кроу активно занялся восстановлением здоровья. Он признался, что сотрудничает с медицинской платформой Ways2Well, где прошёл курс инъекций, которые помогли уменьшить боли в плечах и артритные воспаления.
«Год назад у меня были большие очаги артрита. Теперь они уменьшились примерно на 70%. Программа стала для меня настоящим спасением», — отметил актер.
Звезда Голливуда добавил, что воспринимает эти изменения не как временную меру, а как новую философию жизни: «Я хочу сделать эти перемены долгосрочными. Чтобы не просто сбросить вес, а сохранить здоровье и энергию надолго».
Ранее внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети.