Рассел Кроу рассказал, как отказ от алкоголя помог ему сбросить 25 кг

«Я большой сторонник того, чтобы выпить. Это часть моего культурного наследия. Но с возрастом я стал лучше понимать свои возможности. Теперь, если я решаю выпить бокал вина, это должно быть действительно хорошее вино — не просто ради самого процесса», — рассказал 61-летний артист.