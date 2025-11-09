Ричмонд
Дизайнер построила настоящий дом героини Кейт Уинслет из культового фильма «Отпуск по обмену»

Люси Смол воссоздала знаменитый дом из рождественской комедии
Кадр из фильма «Отпуск по обмену»
Кадр из фильма «Отпуск по обмену»

Фанаты романтических комедий получили уникальный подарок — культовый коттедж из фильма «Отпуск по обмену» теперь существует в реальности и доступен для бронирования, пишет Daily Mail.

Американский дизайнер интерьеров Люси Смол воссоздала знаменитый домик, в котором героиня Кейт Уинслет переживала свои самые трогательные моменты, — и сделала это с поразительной точностью.

Оригинальный коттедж «Rosehill Cottage» никогда не существовал: во время съемок он был декорацией, построенной в поле в английской деревне Шир и разрушенной после окончания работы над фильмом. Однако Смол решила воплотить голливудскую мечту в жизнь — построила настоящий дом в городке Блу-Ридж (штат Джорджия, США).

Чтобы добиться аутентичности, дизайнер использовала натуральный камень, ручные балки, фактурную штукатурку и даже легкий «беспорядок», будто Айрис только что вышла за кружкой какао.

«Я живу в месте, где каждая улица — как кадр из рождественского фильма Hallmark, — говорит Люси. — Люди приезжают сюда, чтобы сбежать от реальности, и теперь у них есть дом, где это можно сделать по-настоящему».

Стоимость проживания в сказочном коттедже начинается от $399 за ночь, а в праздничные месяцы достигает $499. Но даже по таким ценам спрос невероятный — дом забронирован на месяцы вперед.

«Мне говорили, что никому не интересен 20-летний фильм, — признаётся Люси. — Но теперь мы забронированы до весны, а летом почти нет свободных дат».

Посетители утверждают, что пребывание в коттедже действительно ощущается как попадание в атмосферу любимой романтической комедии.