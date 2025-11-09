Симонова назвали одним из самых одаренных артистов Театра Вахтангова

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Симонов был одним из наиболее одаренных актеров труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Словами соболезнования в связи со смертью мастера поделился с ТАСС директор театра заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.
Ранее сообщалось, что актер умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
«Владимир Александрович оставил не просто творческий след — он внес огромный вклад в историю Вахтанговского театра. Симонов был одним из самых одаренных артистов в нашей труппе. Сегодня в труппе состоят два его сына — Василий и Володя, а также жена Яна Соболевская. Всем им я выражаю искренние слова сочувствия», — сказал собеседник агентства.