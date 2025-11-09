Ричмонд
Названа причина смерти народного артиста России Симонова

Mash: причиной смерти Владимира Симонова стало хроническое заболевание
Владимир Симонов
Владимир СимоновИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Симонов умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, утверждает Telegram-канал Mash.

«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», —говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, в 2024 году актер обратился в больницу из-за кашля, но во время осмотра у него выявили высокое давление, которое вызывало нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и повышало риск инсульта.

Накануне стало известно, что Симонов скончался на 69-м году жизни.

Актер родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области. В 1983 году пришел во МХАТ, где проработал шесть лет. С 1989 года и до конца жизни проработал в Театре имени Вахтангова.

Симонов сыграл в таких спектаклях как «Ромул Великий», «Улыбнись нам, господи», а также принимал участие в постановках других театров.

Актер снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Перевал Дятлова», и «Чернобыль».