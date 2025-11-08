Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вайнона Райдер впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным

54-летняя актриса появилась на премьере популярного сериала

Голливудская актриса Вайнона Райдер, известная по роли Джойс Байерс в популярном сериале «Очень странные дела», впервые за длительный период вышла в свет вместе со своим бойфрендом  – модельером Скоттом Маккинли Ханом.

Вайнона Райдер и Скотт Маккинли Хан
Вайнона Райдер и Скотт Маккинли ХанИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и бизнесмен, которые уже более 14 лет находятся в отношениях, вышли на красную дорожку на премьере пятого сезона сериала в знаменитом кинотеатре TLC в Голливуде.

На мероприятии Райдер и Хан появились в классических черных нарядах: Вайнона выбрала приталенный пиджак и длинную юбку, подчеркнув свою элегантность. 54-летняя актриса держалась за руку с партнером.

Стоит отметить, что это не первый совместный выход знаменитостей в свет. В прошлый раз их сфотографировали на показе фильма «Битлджус Битлджус» в Лондоне, прошедшем в 2024 году. 

Знакомство Вайноны и Скотта произошло более десяти лет назад: они оказались вместе на премьере фильма «Черный лебедь» в 2010 году. В интервью Райдер рассказала, что Хан сначала принял ее за Миллу Йовович, отметив, что она великолепно сыграла в «Пятом элементе».

«Мы нашли общий язык на многих уровнях. Я стараюсь не распространяться о нашей личной жизни», — делилась Вайнона в одном из своих интервью.