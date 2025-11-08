Вайнона Райдер впервые за долгое время вышла в свет с возлюбленным

Голливудская актриса Вайнона Райдер, известная по роли Джойс Байерс в популярном сериале «Очень странные дела», впервые за длительный период вышла в свет вместе со своим бойфрендом – модельером Скоттом Маккинли Ханом.
Актриса и бизнесмен, которые уже более 14 лет находятся в отношениях, вышли на красную дорожку на премьере пятого сезона сериала в знаменитом кинотеатре TLC в Голливуде.
На мероприятии Райдер и Хан появились в классических черных нарядах: Вайнона выбрала приталенный пиджак и длинную юбку, подчеркнув свою элегантность. 54-летняя актриса держалась за руку с партнером.
Стоит отметить, что это не первый совместный выход знаменитостей в свет. В прошлый раз их сфотографировали на показе фильма «Битлджус Битлджус» в Лондоне, прошедшем в 2024 году.
Знакомство Вайноны и Скотта произошло более десяти лет назад: они оказались вместе на премьере фильма «Черный лебедь» в 2010 году. В интервью Райдер рассказала, что Хан сначала принял ее за Миллу Йовович, отметив, что она великолепно сыграла в «Пятом элементе».
«Мы нашли общий язык на многих уровнях. Я стараюсь не распространяться о нашей личной жизни», — делилась Вайнона в одном из своих интервью.