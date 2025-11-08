Ричмонд
О коте Ларри с Даунинг-стрит снимут сериал

О коте британских премьер-министров, носящего титул главного мышелова, снимут документальный сериал
О коте британских премьер-министров снимут документальный сериал. Об этом сообщает The Guardian.

Кот Ларри, официально носящий титул главного мышелова с Даунинг-Стрит, станет центральным героем нового проекта телеканала Channel 4 о любви британцев к кошкам.

«Ландшафт британской политики сильно изменился за 15 лет, но константой остается кот Ларри», — объявил канал.

За 14 лет жизни в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав правительства. При этом бывший премьер-министр страны Тереза Мэй не любила Ларри, предпочитая собак, а экс-министр Шотландии Иан Мюррей назвал его «маленьким ублюдком» за отказ фотографироваться.

Известно, что самая популярная фанатская страничка Ларри в соцсетях насчитывает 868 тысяч подписчиков, ему часто приходят письма, игрушки и угощения от поклонников.

Кота Ларри взяли из приюта в 2011 году. Отмечается, что кошки в резиденциях британских правителей живут с XV века и с 1929 года имеют официальный статус и жалование.