Ким Кардашьян — о критике ее нового сериала: «Самое популярное шоу года»

Бизнесвумен Ким Кардашьян назвала лучшим шоу года сериал «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»
Кадр из сериала «Все честно»

Бизнесвумен Ким Кардашьян высказалась о критике ее нового сериала «Все честно». Об этом сообщает BBC. Кардашьян с иронией отреагировала на рецензии критиков.

«Вы уже смотрели самое популярное шоу года? «Все честно» (All’s Fair) уже в эфире!» — написала она.

Бизнесвумен также добавила, что шоу возглавило чарты Disney+ в 28 странах, включая США.

25 октября модель объявила о смене направления в карьере.

«Я получу квалификацию через две недели. Я надеюсь заниматься юридической практикой. Может быть, лет через 10 я перестану быть Ким Кардашьян и стану адвокатом. У меня намечается несколько проектов — в январе я снимаю свой первый фильм, и мы надеемся на второй сезон “Все честно”. Я всегда хочу расти, развиваться и узнавать что-то новое», — высказалась Кардашьян.

Действие «Все честно» разворачивается в Лос-Анджелесе. Команда женщин-адвокатов, специализирующихся на разводах, покидает юридическую фирму, которой руководят мужчины, и открывает свою собственную. Они легко справляются с делами, связанными со сложными расставаниями, скандальными разводами и разделами имущества. 