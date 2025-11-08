Кассовые сборы фильма «Алиса в Стране Чудес» превысили 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кассовые сборы художественного фильма «Алиса в Стране Чудес» режиссера Юрия Хмельницкого превысили 1 млрд рублей на 17 день в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.