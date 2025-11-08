Актер фильма «Цирк» Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве

Паттерсон родился в Москве в 1933 году в семье приехавшего в СССР афроамериканца Ллойда Паттерсона и художницы Веры Араловой. Всесоюзную известность он обрел в 1936 году, когда снялся в знаменитом фильме «Цирк». Последние 30 лет Паттерсон жил в США. Он скончался в Вашингтоне в мае 2025 года на 92-м году жизни.