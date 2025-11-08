Кэти Перри намекнула на причину развода с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри намекнула на вину Орландо Блума в их разводе. Об этом сообщает PageSix. Перри сняла клип к синглу на новую песню Bandaids, которая описывает причины завершения ее 10-летнего романа с актером.
«Дело не в том, что ты сделал, /Дело в том, чего ты не сделал, / Ты был рядом, но тебя не было. Я привыкла, когда ты меня подводишь. Я перепробовала все лекарства, / Занизила свои ожидания, / Нашла все оправдания. Истекаю кровью, истекаю кровью, истекаю кровью медленно. / Пластыри на разбитом сердце», — спела Перри.
25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер дебютировал в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.
Ранее Орландо Блум показал редкое фото пятилетней дочери от Кэти Перри.