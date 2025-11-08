Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэти Перри намекнула на причину развода с Орландо Блумом

Певица Кэти Перри намекнула на вину Орландо Блума в их разводе
Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо БлумИсточник: Legion-Media.ru

Певица Кэти Перри намекнула на вину Орландо Блума в их разводе. Об этом сообщает PageSix. Перри сняла клип к синглу на новую песню Bandaids, которая описывает причины завершения ее 10-летнего романа с актером.

«Дело не в том, что ты сделал, /Дело в том, чего ты не сделал, / Ты был рядом, но тебя не было. Я привыкла, когда ты меня подводишь. Я перепробовала все лекарства, / Занизила свои ожидания, / Нашла все оправдания. Истекаю кровью, истекаю кровью, истекаю кровью медленно. / Пластыри на разбитом сердце», — спела Перри.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер дебютировал в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. 

Ранее Орландо Блум показал редкое фото пятилетней дочери от Кэти Перри. 